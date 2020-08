La crise politique s’amplifie entre le Likoud et Bleu-Blanc au point que le conseil des ministres de dimanche a été annulé. Le Likoud et Bleu-Blanc se rejettent mutuellement la responsabilité de cette nouvelle étape dans les dissensions entre les deux partis.

Dans un communiqué le Likoud explique : « Le conseil des ministres de dimanche n’aura pas lieu à cause du refus de Bleu-Blanc d’inclure dans l’ordre du jour un plan d’aide gouvernemental de 8,5 milliards de shekels préparé par le Premier ministre et de la ministre des Finances, pour se mesurer à la crise du Corona. Ce plan inclut notamment une aide significative aux populations les plus touchées. Le Likoud exige de Bleu-Blanc de ne pas saboter le transfert de ces montants aux citoyens du pays qui font face à la crise du Corona. Ce plan permettra aussi de créer près de dix-mille emplois et procurera un filet de sécurité alimentaire à des familles en difficultés… »

A Bleu-Blanc, c’est un autre son de cloche : « Le conseil des ministres n’aura pas lieu parce que le Likoud s’obstine à ne pas respecter les accords de coalition et à ne pas signer le règlement du gouvernement qui assurerait sa stabilité. Ce n’est pas la première fois que le Likoud ne respecte pas ses engagements et toute autre explication apportée à l’annulation du conseil des ministres serait pur mensonge envers la population israélienne. Bleu-Blanc a avertit le Likoud que toute décision concernant le Corona ne serait pas reportée et devrait être adoptée par téléphone. Mais le plan préparé par le ministre des Finances comprend une enveloppe de milliards de shekels sur un long terme et qui n’a pas encore été présenté dans sa globalité ni finalisé. La tentative de l’inclure du jour au lendemain dans l’ordre du jour du conseil des ministres n’est qu’une combine irresponsable…. »

Après ce communiqué, le ministre des Finances Israël Katz a dénoncé un « communiqué mensonger » de la part de Bleu-Blanc. Il a rappelé que le plan qui devait être présenté dimanche fait partie intégrante de la loi instituant un filet de sécurité sociale votée par le gouvernement et la Knesset et comprenant une enveloppe totale de 90 milliards de shekels. Le ministre affirme que cette partie du plan a été présentée aux responsables de Bleu-Blanc et avalisée par eux.

En raison de la crise politique qui s’amplifie, le président de Telem, Moché Yaalon, a lancé un appel à son ancien allié Benny Gantz afin qu’il rejoigne Yaïr Lapid pour former un gouvernement alternatif.

Affaire à suivre…

Photo Olivier Fitoussi / Flash 90