Alors que la crise diplomatique entre la Russie et Israël est toujours vive, le Président de l’Etat, Itshak Herzog a été appelé à la rescousse.

Depuis qu’il occupe le poste présidentiel, Herzog a démontré, à plusieurs reprises ses qualités diplomatiques. On se souvient du rôle central qu’il avait joué dans la libération des Israéliens emprisonnés en Turquie pour avoir photographié le palais présidentiel à Ankara ou encore des nombreuses rencontres avec le Roi Abdallah II de Jordanie.

Ces derniers jours, la scène diplomatique israélienne est occupée par la crise avec Moscou, la Russie ayant annoncé son intention de fermer les bureaux de l’Agence juive sur son sol. Yaïr Lapid a envoyé une délégation sur place et a tenu des réunions d’urgence avec la ministre de l’Alya et de l’Intégration, Pnina Tamano Shata ainsi qu’avec les ministres russophones de son gouvernement, Avigdor Liberman, Zeev Elkin et Yoël Razvozov.

Officiellement, personne ne comprend à quoi Poutine veut en venir. En coulisses, on sait que plusieurs facteurs sont à prendre en compte: la condamnation des crimes de guerre russes en Ukraine par Yaïr Lapid, il y a quelques mois, a eu du mal à passer, les attaques israéliennes en Syrie commencent à déranger le ministère russe de la Défense, le retard dans le transfert de la Cour d’Alexandre à Jérusalem, à l’autorité russe.

Depuis dimanche, le mot d’ordre lancé par les autorités israéliennes est de moins parler. Le Président Herzog lui-même en a fait sa devise dans ce dossier. Il agit donc en coulisses pour tenter de réconcilier Jérusalem et Moscou. Le bureau présidentiel a bien confirmé l’implication du Président mais nie la tenue de la moindre conversation entre lui et Poutine, pour le moment.

Rappelons qu’avant d’être élu président, Itshak Herzog occupait le poste de directeur de l’Agence Juive. Il s’agit d’un sujet qui lui tient à cœur.