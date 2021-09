Alors que le gouvernement Benett se plie en quatre pour accéder aux exigences du parti Ra’am, la situation devient intenable dans le Néguev pour de plus en plus de familles juives soumises à diverses formes de violence de la part de Bédouins au point qu’il est aujourd’hui possible de parler de « territoires perdus » de l’Etat d’Israël.

Le journaliste Almog Boker, correspondant de la chaîne ‘Hadashot 13 pour le sud du pays, tire la sonnette d’alarme à l’intention des pouvoirs publics : « Réveillez-vous avant qu’il ne soit trop tard ! » Il décrit la peur et l’angoisse qui saisit des habitants du sud, y compris aujourd’hui dans la ville de Beer Sheva. Des citoyens qui ont peur de sortir le soir, de circuler sur certains axes routiers ou qui sont angoissées lorsqu’ils savent que leurs enfants sortent courir. La criminalité qui s’est développée au sein d’une partie de la population bédouine est diverse : harcèlements sexuels sur des jeunes filles, viols, trafic de stupéfiants, contrebande d’armes, racket, courses effrénées sur les routes au mépris des lois du code de la route, vols de matériel dans les bases militaire, vols dans les fermes agricoles ou des stations-service, vols dans des maisons privées, tirs à balles réelles en direction de maisons juives etc. Sans parler d’une attirance croissante d’une frange de la jeunesse vers l’islam radical et le « palestinisme ».

Almog Boker « appelle un chat un chat » et désigne clairement une partie de la population bédouine comme étant la source exclusive de cette criminalité. Il accuse la police et le pouvoir politique de minimiser le problème et de ne pas réagir avec la fermeté nécessaire (pour des raisons politiques évidentes aujourd’hui), provoquant ainsi un sentiment inacceptable d’insécurité parmi la population.

« Il n’est pas normal que la police réagisse seulement après que des habitants menacent de prendre les choses en main », estime le journaliste. Il critique aussi les récents propos du ministre de la Sécurité intérieure Omer Bar-Lev qui s’est vanté qu’après cent jours du gouvernement, il aurait fait plus que tous les gouvernements précédents ! « Des propos totalement déconnectés de la réalité » selon Almog Boker qui affirme que ce gouvernement, comme tous les autres, a échoué sur la question de la criminalité dans le Néguev. « Le ministre ferait mieux de descendre dans le sud pour constater ce qui se passe, car les habitants ont peur même chez eux », note-t-il, avertissant que si la situation se poursuit, il pourrait y avoir des drames dus à la légitime-défense voire une anarchie qui s’installerait.

Pendant ce temps, le parti islamique Ra’am continue à exercer son chantage et est en train d’obtenir du gouvernement des concessions significatives sur la question de la démolition des constructions illégales dans les secteurs arabes et bédouin.

Photo Moshé Shaï / Flash 90