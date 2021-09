Après une minutieux travail d’investigations et de préparations, plus de 350 policiers et membres d’unités d’élite des gardes-frontières ont investi 63 maisons dans lesquelles habitent des individus suspects d’appartenance à des organisations criminelles et mafieuses arabes israéliennes. Quinze personnes ont été arrêtées et des armes ainsi que du matériel militaire ont été saisis. D’importantes sommes d’argent ont également été confisquées. L’opération s’est déroulée dans treize localités arabes et druzes du nord du pays. Les individus arrêtés sont suspectés de détention illégale d’armes, d’attaques à main armée, violences, chantage, racket et blanchiment d’argent.

Photo porte-parole police