« Crime Minister » menace la famille Netanyahou

L’organisation gauchiste des Drapeaux noirs et celle de « Crime Minister » ne se contentent pas du départ du pouvoir de Binyamin Netanyahou. Leur haine maladive continue à s’exprimer. C’est en début de semaine prochaine que la commission interministérielle concernant le Shin Bet doit statuer sur l’éventuelle reconduction de la protection rapprochée de la famille Netanyahou, qui doit normalement prendre fin dans quelques jours. L’ancien Premier ministre a demandé à ce que soit renouvelée cette protection, estimant que lui, son épouse et ses deux fils sont réellement menacés.

C’est le moment qu’ont choisi les Drapeaux Noirs et « Crime Minister » pour publier un post odieux : « Lundi, d’après ce qui a été convenu, la garde rapprochée prendra fin et les voitures blindées de Sarah Netanyahou et de ses deux fils leur seront retirées ! Attendez-vous à des surprises ! (…) Nous espérons par contre qu’il n’y aura pas de surprises dans la décision qui a déjà été prise il y a quelques mois de retirer cette protection rapprochée ». Un message haineux diffusé par une organisation qui a martelé durant des mois que Binyamin Netanyahou « divise et incite à la haine »…

L’ancien Premier ministre a réagi: « Ce soir le mouvement des ‘Drapeaux noirs’ a publié sur sa page Facebook une menace claire contre la famille Netanyahou. Cette organisation ainsi que celle de ‘Crime Minister’ sont des groupes violents et certains de leurs dirigeants ont été mis en examen pour incitation au meurtre de la famille Netanyahou, y compris l’activiste Haïm Shadmi qui avait à l’époque appelé à lancer un cocktail Molotov sur la résidence du Premier ministre afin de l’incendier avec tous ses occupants. Il a également émis des menaces précises contre Yaïr Netanyahou et lui avait dit : ‘Nous savons pourquoi tu as besoin de protection rapprochée. Mais un jour, tu n’en aura plus, qui sait.’ Les choses sont claires ! Il ne faut pas les prendre à la légère ! »

Photo Kobi Gideon / GPO