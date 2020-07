Le mouvement d’ultra-gauche « Crime Minister » dont on voit les énormes banderoles lors des manifestations, a dit ne pas craindre une guerre civile ! Bien au contraire, est-il écrit dans un post publié sur Facebook, « ce serait notre plus belle heure ! »

« Crime Minister » dénonce le fait que le Premier ministre avertit des risques d’une guerre civile et écrit : « Vous êtes la Mal et nous sommes les justes et les bons ! Vous allez disparaître et nous et notre Israël resterons pour l’éternité ! Et écoutez ce que Yeshayahou Leibovitz disait ! » Le post contient un extrait d’une conférence lors de laquelle ce faux-prophète déclarait qu’une guerre civile était une bonne chose !

