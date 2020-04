Bonne nouvelle pour l’économie israélienne: l’agence de notation internationale Fitch Ratings, l’une des quatre plus importantes du monde, a maintenu la note A+pour l’économie israélienne et lui a donné un pronostic de « stable ». Le niveau A+ est le meilleur niveau du groupe « Economie de qualité moyenne-supérieure » avec un 5e rang sur les 21 que compte le classement de cette agence. Ces organismes notent la confiance des institutions financières internationales dans l’économie des pays en évaluant notamment les risques de non-remboursement de la dette ou d’un emprunt d’un État. Fitch Ratings estime qu’en 2021, la croissance israélienne pourrait atteindre 5% si la crise du Corona est révolue, et de 3% en 2022.

Le ministre des Finances Moshé Cahlon s’est réjoui de cette nouvelle « qui montre le degré de confiance du système financier international qui estime que l’économie israélienne arrivera à surmonter la crise mondiale due au Corona ». « Cela donnera aussi de l’espoir aux citoyens du pays en leur montrant que l’économie israélienne reviendra à son niveau d’avant ». Le Trésorier-payeur-général a quant à lui exprimé son admiration face à cette annonce sans précédent en pleine crise économique mondiale.

Photo Illustration