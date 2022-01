Le lieutenant-colonel Erez Sahiayni z.l. et le commandant ‘Hen Fogel z.l. sont les deux pilotes qui ont trouvé la mort dans le crash de l’hélicoptère de Tsahal lundi soir lors d’un entraînement. Les réactions attristées et consternées sont très nombreuses. Le commandant de l’armée de l’air Amikam Norkin a adressé ses condoléances aux deux familles et a ordonné l’interruption des entraînements ainsi que le maintien provisoire au sol de tous les hélicoptères de type « Atalef » jusqu’à ce que l’enquête ait déterminé ce qui a provoqué la chute de l’appareil. Selon les premiers éléments de l’enquête, aucun appel de détresse ou de signalement de panne n’a été lancé par les pilotes avant que l’hélicoptère ne disparaisse des écrans radars.

L’état de l’officier hospitalisé s’est légèrement amélioré.

Photo Familles