»Bienvenue dans la jungle du service des prématurés » : voilà la pancarte que l’on trouvait aujourd’hui sur la porte du service néonatal de l’hôpital Hadassah à Jérusalem. Ce service est, toute l’année, rempli par l’amour du personnel et les soins sont prodigués avec la plus grande attention à la fois pour les bébés et pour leurs parents, souvent désemparés.

»Les parents passent de longues journées, pendant une longue période dans ce service », témoigne le personnel, »ils nous ont dit que l’ambiance de ce jour leur réchauffait le coeur et leur procurait une sensation de joie et d’optimisme! »

Pour les équipes de ce service qui se dévouent nuit et jour pour s’occuper de ces tout-petits qui ont besoin de beaucoup de soins, il est impensable que ces bébés ne fêtent pas comme il se doit leur premier Pourim. »Ils ont aussi le droit de se déguiser pour la première fois de leur vie et de profiter d’une atmosphère colorée et joyeuse ».

Le personnel a donc pris l’habitude, chaque année, de faire porter aux bébés un déguisement spécialement confectionné à leur taille par des bénévoles. Le personnel aussi est déguisé dans une véritable atmosphère de fête. Les journalistes d’Aroutz 7 se sont rendus sur place et les images sont craquantes! On souhaite à tous ces bébés une longue vie en bonne santé et dans la joie!