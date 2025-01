Trois jeunes Israéliens qui faisaient du snowboard sur le mont Hakuba au Japon sont bloqués au sommet depuis ce matin (lundi).

Ils souffrent d’hypothermie et en raison des conditions climatiques difficiles, les secours ont du mal à les atteindre.

Il existe une crainte pour la vie de ces trois Israéliens surtout avec l’arrivée de la nuit et la chute des températures déjà très basses. Par ailleurs, les batteries de leurs téléphones sont en train de se vider.

Seul un hélicoptère de l’armée japonaise pourrait atteindre les lieux mais il faut pour cela que les conditions climatiques se stabilisent.

Le ministère des Affaires étrangères israéliens suit de près l’évolution des événements: »Le département des Israéliens à l’étranger du ministère et l’ambassade d’Israël à Tokyo fournissent des efforts très importants pour venir en aide aux Israéliens bloqués au Japon. L’ambassadeur, Guilad Cohen, oeuvre face aux autorités gouvernementales et la police au Japon au plus haut niveau pour recevoir l’aide des autorités japonaises. Le consul d’Israël, Avinoam Mizrahi, s’est rendu sur les lieux ».