La municipalité de Cracovie (Pologne) a décidé de baptiser une rue au nom du rav Alter David Kurtzman hy »d, assassiné durant la Shoah avec 300 élèves de l’orphelinat qu’il présidait. Tout comme Janus Korczak hy »d à Varsovie, le rav Kurtzman avait eu l’opportunité d’échapper aux chambres à gaz, mais il avait préféré rester avec ses protégés et fut gazé avec eux dans le camp d’extermination de Belzec. Il fut d’ailleurs surnommé le « Janus Korczak de Cracovie » mais sans que son histoire eut le même retentissement que celle du Dr. Korczak.

Cette décision de la ville de la Cracovie est la conséquence de l’initiative d’une guide touristique chrétienne qui a été extrêmement émue en apprenant l’histoire liée au rav Kurtzman hy »d. Elle a lancé une pétition qu’elle a ensuite présentée à la municipalité de Cracovie, qui l’a acceptée à l’unanimité de ses 41 conseillers municipaux. Dans la pétition, il était notamment écrit: « Il a été beaucoup raconté à propos du Dr. Janus Korczak, grand pédagogue de Varsovie, mais très peu sur cette personnalité si digne d’éloges de notre ville, le rabbin Alter David Kurtzman, qui a tant contribué à cette prestigieuse communauté qui vécut ici avant la Shoah ».

Le rav Alter David Kurtzman, né en 1885 était parmi les fondateurs de l’Agoudat Israël mondial et président de la section de Cracovie. Il occupa durant des années le poste de président de la communauté juive locale et fit énormément pour cet orphelinat, tant sur le plan matériel qu’affectif. Lors d’une « aktion » des nazis en 1942, tous les enfants de l’orphelinat furent obligés de marcher en colonne vers la gare à destination des camps. Les nazis proposèrent au Dr. Kurtzman ainsi qu’à la directrice de l’orphelinat de rester au ghetto, mais les deux refusèrent catégoriquement et partirent en tête du cortège des enfants vers la mort.

Le rav Kurtzman avait trois fils. Deux d’entre eux périrent également lors de la Shoah mais un troisième en réchappa et monta en Israël. Soixante-dix ans plus tard, à la tête d’une grand famille, le fils retourna à Cracovie et rencontra par le plus grand des hasards cette guide touristique qui est à l’origine de cette initiative. Cette rencontre suscita beaucoup d’émotion de parte et d’autre.

La cérémonie de dévoilement de la plaque aura lieu au mois de juin. Marcel Kurtzman, le petit-fils du rav, s’est dit particulièrement ému de cette initiative qui intervient alors que l’antisémitisme relève la tête en Europe et que les autorités polonaises semblent insensibles à la mémoire juive de la Shoah dans leur pays.

Parallèlement à cette initiative, des élèves d’un collège chrétien de Cracovie avaient présenté au mois de septembre dernier une pièce sur la vie du rav Kurtzman hy »d. De même, un chercheur local a écrit un livre intitulé « Humanité » basé aur la biographie du rav Alter David Kurtzman hy »d. Il s’est notamment rendu en Israël pour interviewer l’un de ses petits-fils.

