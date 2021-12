A la demande de l’Autorité Palestinienne, la Cour pénale internationale de la Haye a repoussé sine die une séance consacrée à une plainte déposée contre les Etats-Unis après la reconnaissance par Donald Trump de Jérusalem comme capitale d’Israël et le transfert de l’ambassade américaine à Jérusalem. En 2018, après la décision historique de l’ancien président américain, l’AP avait déposé une plainte pour « violation du droit international » et « crime de guerre »!! Une première séance consacrée à cette plainte avait déjà été prévue au mois de juin 2021 mais elle avait été reportée à la demande de l’organisation terroriste en concertation avec l’Administration Biden.

Cette volte-face de l’AP a notamment pour but d’accélérer la réouverture du consulat général des Etats-Unis à Jérusalem mais elle constitue aussi, selon un universitaire de Hevron, un « geste » à l’intention de Washington pour le changement d’attitude opéré par l’Administration Biden envers l’AP et notamment la reprise de l’aide financière. « La Palestine est trop faible pour se mesurer aux Etats-Unis devant les instances internationales et cette plainte n’avait d’autre but que de la propagande de la part de l’AP pour justifier son existence », reconnaît-il.

