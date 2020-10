En visite à Shfar’am, le coordinateur national du Corona a déclaré que la semaine qui vient sera critique et déterminera si nous sommes au début de la baisse de la courbe de contamination : « Il y a des signes infimes en ce sens. Il est encore trop tôt pour l’affirmer avec certitude mais il est possible que le pic soit derrière nous. Mais ce ne sont que des premiers signes seulement. Il est donc très important que nous puissions observer une tendance nette à la baisse dans la semaine qui commence, et à ce moment-là, nous pourrons parler d’une direction vers des allègements ».

Pour cela, le Prof. Gamzou a appelé un maximum de gens à aller effectuer des tests de dépistage afin de procurer une image plus précise de l’état de la pandémie dans le pays. Il a également exhorté la population à respecter les consignes et éviter les rassemblements, notamment les mariages.

La situation en Israël samedi soir à 19h00 était la suivante:

Nombre de malades actuels : 71.908

Gravement atteints : 839 dont 224 sous assistance respiratoire

Personnes décédées : 1679

Photo Olivier Fitoussi / Flash 90