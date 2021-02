Le branle-bas de combat des médias, les discussions dans la rue, à la maison, à l’école… Les enfants sont submergés d’informations sur le Covid, informations complexes qu’ils ne savent pas toujours comment gérer et qui peuvent leur faire peur. Voici comment les aider à surmonter cette anxiété, à parler de leurs craintes et à exprimer leurs sentiments.

Pourquoi parler du Covid aux enfants ?

Lorsque vous abordez des sujets difficiles, vous aidez votre enfant à faire face aux difficultés de la vie.

De plus, s’il ne comprend pas les informations, il peut s’imaginer que les choses sont plus graves qu’elles ne le sont en réalité. En encourageant une communication ouverte sur tous les sujets, vous lui apprenez qu’en toutes circonstances il peut s’ouvrir à vous et vous parler. Ainsi comprendra-t-il que vous serez toujours là pour lui, prêts à l’écouter si quelque chose l’inquiète.

Avant de commencer à parler

Peut-être croyez-vous qu’en parlant du Covid et de ses implications possibles, vous risquez d’attrister votre enfant. En fait, il est très probable qu’il soit heureux que vous lui donniez l’occasion de vider son cœur. Cependant, la façon de traiter le sujet doit être adaptée à l’âge de chaque enfant et à son stade de développement. Si, par exemple, votre enfant est encore tout petit, il est préférable d’attendre qu’il soulève lui-même la question. D’un autre côté, à vous d’être conscients de ce qu’il voit et entend à la crèche ou à l’école maternelle, à la radio, à la télévision, sur Internet ou lors des conversations de ses frères aînés. Ainsi vous rendrez-vous mieux compte de ce qui est susceptible de l’inquiéter.

Si votre enfant est à l’école primaire, il se peut qu’il entende des choses inquiétantes dans sa classe ou par l’intermédiaire de ses camarades. Dans ce cas-là, vous déciderez plutôt d’aborder le sujet avant qu’il n’en parle lui-même, surtout si vous constatez un changement quelconque dans son comportement ou si survient un évènement particulier dans son environnement proche – comme la mise en quarantaine ou la contamination de l’un de ses amis.

Dès que votre enfant est assez grand pour s'intéresser à ce qui se dit dans les médias, il se mettra à lire les informations, portera son attention…

