La cherté de la vie en Israël se confirme dans les différents classement effectués par des organismes économiques internationaux.

Ainsi, il y six mois, The Economist plaçaient Tel Aviv en tête du classement des villes les plus chères du monde, suivie de Paris et de Singapour. L’une des explications données à cette ‘performance’ était la force de la monnaie israélienne avec un shekel haut et l’augmentation du prix de la vie quotidienne.

Ces jours-ci, la ville blanche entre dans un autre palmarès peu flatteur: elle se classe cinquième du classement de la société EMC International qui mesure le rapport entre le prix du logement, celui des produits de consommation de base et celui des transports en commun.

Tel Aviv arrive après New York, Genève, Londres et Tokyo et juste avant Zürich, concernant le cherté de la vie.