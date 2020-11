En préambule de la séance hebdomadaire du Likoud, le Premier ministre a fait une très courte déclaration à destination de la presse, concernant la séance de la Knesset de mercredi et les motions de censure qui seront débattues :

« Mercredi, l’opposition va déposer des motions de censure pour nous mener vers de nouvelles élections superflues. Le Likoud votera contre des élections et en faveur de l’union. Union pour amener des vaccins pour tous les citoyens d’Israël, union pour continuer à combattre le Corona, union pour continuer à soutenir les entreprises, les indépendants et les salariés, union pour continuer à assurer la sécurité d’Israël et pour signer encore d’autres accords de paix. Les citoyens d’Israël ont besoin d’un gouvernent qui travaille non pas pour des élections et de la politique mais pour eux, pour tous les citoyens, sans exception ».

Le Premier ministre a ainsi placé la balle dans le camp de Bleu-Blanc qui est très divisé sur l’attitude à adopter mercredi face à ces motions de censure. Après le flop de la nomination d’une commission d’enquête sur l’affaire des sous-marins, Benny Gantz a annoncé lundi une nouvelle provocation en annonçant son intention de proposer une série de lois sans en avoir discuté avec ses partenaires de la coalition, parmi elles une modification de la loi fondamentale de la Nation, mesure à laquelle le Likoud est opposé, et une loi sur les mères-porteuses pour couples homosexuels, à laquelle les partis orthodoxes sont farouchement opposés.

Photo Flash 90