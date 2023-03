Une équipe de Ynet a procédé à une étude comparative des prix d’un panier de courses moyens pour la fête de Pessah.

La première constation est, on s’en doutait, que les prix ont augmenté de manière générale.

Afin de procéder à la comparaison des prix entre les différentes enseignes de supermarchés, l’équipe d’enquêteurs a sélectionné 228 produits, les plus communément achetés, sur une liste de 900 produits. Ils ont choisi les produits que l’on retrouve le plus dans toutes les chaines faisant partie de l’étude afin de pouvoir mener une véritable comparaison.

En dehors de Rami Lévy, toutes ont augmenté leurs prix par rapport à l’année dernière. Mais dans tous les cas, si le panier global n’augmente pas ou peu, les prix de certains produits sont en augmentation, comme par exemple, les matsot – dont le prix augmente partout, les produits laitiers, les boissons ou certains poissons comme le saumon.

Supermarché Prix en shekels Taux d’augmentation des prix Rami Lévy 3055 0% Osher Ad 3135.1 1.6% Yohananof 3190.92 1.6% Hatsi Hinam 3191.06 3% Ma’hssané Hashouk 3287.76 8% Victori 3385.93 7% Shufersal Deal 3398.91 5.3% Yaïnot Beitan 3404.78 6% Tiv Ta’am 3796.28 10% Carrefour 3811.73 N’existait pas l’année dernière

Voici les conseils de Valérie Halfon, conseillère en budget familial pour gérer de manière optimale les dépenses de Pessah:

Le budget Pessah est sans doute le plus conséquent de tous les budgets Haguim. Entre le ménage, les vêtements, les courses et le reste, les sommes dépensées peuvent atteindre facilement les milliers de shékels. Alors, voici quelques trucs et astuces pour ne pas être à découvert à l’approche de la fête.

Budget numéro un: Le ménage

Dès le lendemain de Pourim, les conversations commencent souvent par un “Où en es-tu dans ton ménage de Pessah?”, question qui en angoisse plus d’un. Alors, vous faites vous aider dans votre ménage? Et si oui, par qui? Bien sûr, on peut prendre l’option Bahur Yeshiva ou femme de ménage. Solution qui vous coûtera plusieurs centaines de shékels. Si vous pouvez vous l’offrir, pourquoi pas! Mais si financièrement ce n’est pas vraiment possible, que faire? D’abord, avez-vous pensé à vos enfants? Dès le plus jeune âge, ils peuvent aider à traquer le hamets dans leurs chambres. Et lorsqu’ils sont ados ils peuvent prendre part au ménage de Pessah à part entière. Et ce n’est pas qu’une question de coût, c’est aussi une question d’éducation. Car je crois qu’ainsi nous leur apprenons une leçon importante. D’abord, nous créons des souvenirs mémorables (nettoyer ensemble peut être très joyeux!). Mais nous leur apprenons aussi à nous aider et à ressentir vraiment la fête. Essayez ensemble d’éliminer le Hamets dans la cuisine certes, mais aussi dans vos coeurs. Regardez avec plaisir le résultat. Et dites-vous que le hidoush, le renouveau, est en soi, si seulement on prend la peine de faire le travail nécessaire.

Budget numéro deux: Les vêtements

C’est la coutume pour Pessah d’acheter des habits neufs. Mais a-t-on besoin de dévaliser les magasins pour autant? Je ne le crois pas. On peut donner à ses enfants un budget précis, chacun selon ses moyens. Et à eux de choisir un joli vêtement à ce prix là. Parfois, en regardant certains magazines israéliens, j’hallucine en découvrant certains prix, comme 1500 shékels pour une robe par exemple. Même si on gagne 20000 shékels nets par mois, une fois qu’on a payé le loyer ou le prêt immobilier, les charges, l’alimentation, les frais de scolarité… on n’a pas vraiment le budget pour acheter une robe à un prix pareil. Et puis, ce n’est pas parce qu’on paie un prix fou qu’on achète de la qualité. Même à 1500 shékels, c’est souvent fait en Chine, alors…

Budget numéro 3: L’alimentation

La note de Pessah au supermarché est souvent la plus salée de l’année! Pas étonnant puisqu’on doit tout racheter en une seule fois. Epices, sucre, mais aussi café, matsot, jus de raisin et vin pour le seder. Plus tout ce qu’il nous faut pour préparer les repas de fête. Donc, première chose à faire le mois précédant Pessah, on vide les placards. En effet, le mois avant Pessah, le budget alimentation devrait être le moins élevé de l’année car on devrait utiliser tout ce qu’il y a dans les armoires. Personnellement, j’use de créativité pour finir jusqu’à la dernière lentille. Alors, si la note du super de Pessah est élevée, elle s’équilibre avec celle du mois précédant. La deuxième chose à faire, c’est de bien choisir son supermarché. En général, les supermarchés “mehadrin” sont moins chers et ça vaut vraiment le coup d’y faire ses courses. Surtout si on a l’habitude de ne pas manger de kitniot car il est assez difficile de trouver des produits sans kitniot ailleurs. Et enfin, n’oubliez pas de faire une liste. C’est nécessaire vu l’ambiance plutot survoltée qui règne au supermarché avant Pessah!

Budget numéro 4: Hol Hamoed

Il y a énormément de choses à faire pendant Hol Hamoed en Israël. Mais on n’est

pas obligé de dépenser beaucoup pour profiter de la fête. Je me rappelle de cet homme habitant

Jérusalem qui avait l’habitude de partir chaque Pessah à Eilat. Une année, il a décidé de rester à Jérusalem et s’est promené dans la vieille ville. Puis il m’a raconté: “J’y ai vu des familles venant de tout Israël et du monde entier, j’ai vraiment ressenti l’unité de notre peuple et j’ai dit à ma femme: “Tous les juifs du monde rêvent de passer Pessah à Jérusalem et nous on va à Eilat?” Depuis, il ne part plus à Eilat à Pessah. Et il a vraiment compris cette phrase des Pirke Avot: “Ezehou Ashir? Hasameah behelko”.