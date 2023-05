Ce samedi aura lieu, à l’abbaye de Westminster, le couronnement du nouveau roi d’Angleterre, Charles III. De nombreux chefs d’Etat, de gouvernements et de membres de familles royales seront présents.

Parmi eux, le Président ItshaK Herzog et son épouse, Mihal, représenteront l’Etat d’Israël. Ils partiront pour l’Angleterre ce jeudi et vendredi, ils seront accueillis par le Roi au Palais de Buckingham, avec tous les autres chefs d’Etat qui auront fait le déplacement.

La cérémonie du couronnement aura lieu pendant Shabbat et le Président se rendra donc à pied de son logement à l’abbaye, afin de ne pas transgresser Shabbat. Tout ce qui concerne le respect du Shabbat pendant cette journée a été déterminé après consultation du Grand Rabbin d’Angleterre, le Rav Ephraïm Mirvis, qui particpera lui aussi à la cérémonie.

Il y a quelques jours, le Rav Mirvis a publié un recueil de prières spécialement conçu pour ce shabbat en Angleterre.

Le Grand rabbin d’Angleterre a décrété que des passages du Hallel devaient être ajoutés à la prière ainsi qu’une prière écrite spécialement pour le Roi : »Tu as assis ton serviteur le Roi Charles sur le trône ancestral. Heureux, nous qui sommes abrités sous son ombre et qui le couronnons de chants et de gloire ensemble avec les habitants des terres de son gouvernement. Notre coeur Vous remercie d’en faire partie et de nous avoir fait vivre et exister jusqu’au jour du couronnement de notre roi ».

Le Rav Mirvis demande ensuite que la prière pour la famille royale soit lue et que l’hymne britannique soit chanté à la fin des offices dans les synagogues d’Angleterre.

Notons qu’il s’agit d’une tradition chez les Juifs d’Angleterre qui avaient aussi écrit un recueil de prières spécial lorsque la Reine Elizabeth avait été couronnée.

Par ailleurs, c’est la maison de couture, Kashket&Partners, créée par Alfred Kashket, un juif russe qui confectionnait les chapeaux du Tsar Nicholas II, avant de fuir le bolchévisme et de se réfugier en Angleterre, qui confectionnera les costumes portés le jour du couronnement du Roi Charles III. La maison est désormais tenue par le fils d’Alfred, Bernard, âgé de 87 ans. L’entreprise est restée une entreprise familiale dans laquelle travaillent aussi le fils et le petit-fils de Bernard.

C’est donc Kashket&Partners qui va confectionner les costumes du Roi pour son couronnement, personne ne sait comment seront ces costumes, toute leur fabrication est confidentielle.

Par ailleurs, la maison de couture confectionnera aussi 6000 uniformes pour la cérémonie. Chaque uniforme demande près de 34 heures de travail. Chaque pièce est repassée 60 fois et un formulaire de qualité avec 40 critères doit être rempli avant que chaque vêtement ne sorte de l’usine.