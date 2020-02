Trois pays membres de la Cour pénale internationale de la Haye ont demandé à faire partie des débats concernant la compétence de la CPI pour traiter des (pseudos) « crimes de guerre » commis par Israël en Judée-Samarie. Après la Tchéquie, c’est l’Allemagne et l’Autriche qui souhaitent participer aux discussions qui font suite à l’annonce faite au mois de décembre par la procureure générale Fatou Bensouda.

Israël ne souhaite pas collaborer avec cette institution elle-aussi systématiquement hostile à l’Etat hébreu afin de ne pas donner le sentiment de reconnaître cette institution. Mais Jérusalem a demandé et obtenu à ce que se tienne un débat préalable pour savoir si la CPI a compétence pour statuer en ce domaine. Et après des contacts diplomatiques en coulisses, trois pays déjà ont accepté de représenter Israël lors des débats afin de barrer la route à un scandale judiciaire et moral. En effet, les plaintes déposées devant la Cour émanent de l’Autorité Palestinienne qui n’est pas un Etat constitué, et pour laquelle la simple présence de Juifs en Judée-Samarie est en soi un…crime de guerre!

A Jérusalem, on espère que la présence de l’Allemagne et de la Tchéquie lors des débats ainsi que les pressions américaines dissuaderont Fatou Bensouda d’entrer dans une spirale dangereuse.

