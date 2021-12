Un terroriste a ouvert le feu depuis le territoire de Gaza en direction d’un employé du ministère de la Défense qui effectuait des travaux sur la clôture de sécurité. Il a été légèrement blessé à la jambe et soigné sur place avant d’être admis dans un hôpital. Le terroriste a réussi à s’enfuir.

En riposte, des tanks de Tsahal ont visé des positions du Hamas dans le nord de la bande de Gaza.

Il s’agit du plus sérieux incident survenu à la frontière entre la bande de Gaza et Israël depuis plusieurs mois, le Hamas ayant choisi d’attiser les violences en Judée-Samarie et à Jérusalem.

Photo ministère de la Défense