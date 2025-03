D’après des informations rapportées par Al Jazeera mais pas encore confirmées officiellement, le régime syrien aurait signé un accord avec la communauté druze de Soueïda au sud de la Syrie.

Si cette information était confirmée, ce serait un coup dur pour Israël qui a proposé sa protection à cette communauté et s’est dit prêt à accueillir des travailleurs de cette communauté sur le sol israélien.

Cependant donc, aujourd’hui (mardi), la chaîne Al-Jazeera a rapporté qu’un accord avait été conclu entre le régime syrien et la minorité druze de Syrie, installée dans la région du « Mont des Druzes » dans le gouvernorat de Soueïda, concernant leur intégration politique et sécuritaire dans les structures de l’État syrien, avec des garanties pour leur sécurité. Par exemple, il a été convenu que tous les policiers de la province seraient issus de la communauté druze.

Cette évolution intervient un jour après que le gouvernement de Damas a annoncé un accord global avec les autorités kurdes du nord de la Syrie, dirigées par les Forces démocratiques syriennes (FDS), intégrant les Kurdes au nouveau gouvernement et leur garantissant des droits constitutionnels et sociaux complets, ainsi qu’une protection en tant que minorité.

L’accord, qui inclut un cessez-le-feu total, a été signé entre le président syrien par intérim, Abou Mohammad Al-Joulani, et le commandant des FDS, Mazloum Abdi.

Selon le texte de l’accord, dont la version complète a été publiée sur le site de la présidence, toutes les institutions civiles et militaires du nord-est de la Syrie seront intégrées à l’État, qui reprendra le contrôle des frontières, des aéroports ainsi que des champs de pétrole et de gaz. Les FDS ont accepté de soutenir le gouvernement dans sa lutte contre les restes du régime de l’ancien président déchu, Bachar Al-Assad, et contre toute menace pesant sur la sécurité et l’unité de la Syrie.