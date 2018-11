Coup de théâtre: la commission Goldberg invalide la candidature de Moshé Edery

Un nouvel exemple vient de nous être donné sur l’une des anomalies qui rongent la démocratie israélienne: la place prépondérante qu’ont pris des hauts-fonctionnaires, des juges et des conseillers juridiques par rapport au pouvoir politique, au point de bloquer des décisions gouvernementales ou ministérielles.

Après l’annonce du choix de Moshé (Tchiko) Edery pour succéder à Rony Alsheikh à la tête de la police, les médias et autres milieux intéressés ont immediatement commencé à chercher ce qui pourrait être reproché au candidat durant sa carrière afin de le discréditer et lui barrer la route. Avant que sa candidature ne soit entérinée par le gouvernement, comme tout candidat à une haute fonction publique, le dossier de Moshé Edery devait encore être examiné par la Commission des nominations à la haute fonction publique présidée par l’ancien juge Eliézer Goldberg.

Les rumeurs, accusations et colportages divers avaient atteint un tel point ces derniers jours, que Moché Edery à dû se prêter à l’examen du détecteur de mensonges, épreuve qu’il a passée avec succès. Le ministre de la Sécurité intérieure Guilad Erdan s’était offusqué du “parcours du combattant et des humiliations imposées à ce valeureux officier de police”.

Mais jeudi soir, le couperet est tombé. La commission Golberg composée de cinq membres s’est réunie, et face à une égalité d’opinions de deux contre deux, le juge Goldberg a été celui qui a fait finalement pencher la balance en faveur de l’invalidation de la candidature de Moshé Edery!

Ce scénario rappelle beaucoup l’invalidation de la candidature de Gal Hirsch au même poste, il y a quatre ans et par cette même commission, pour des raisons pénales qui se sont avérées par la suite infondées. C’est Rony Alsheikh qui avait été finalement nommé.

A l’annonce de cette décision, le ministre de la Sécurité intérieure Guilad Erdan a vivement réagi et a demandé de comparaître devant la commission pour justifier son choix du candidat et demander qu’elle reconsidère sa décision. Il estime qu’aucun élément probant ne justifie l’invalidation de Moché Edery. La ministre de la Justice Ayelet Shaked a également réagi: “La nomination d’un chef de la police nationale est du ressort du gouvernement et la commission Goldberg n’a aucun pouvoir d’opposer un veto à une décision gouvernementale. Personne n’est parfait et Moché Edery est le meilleur candidat possible pour diriger la police”.

L’oppositon a sauté sur l’occasion pour demander la démission de Guilad Erdan. Yoël Hasson (Camp Sioniste) a déclaré: “Un ministre de la Sécurité intérieure qui ne parvient pas à nommer un commandant de la police deux fois de suite doit démissionner”.

En attendant, Guilad Erdan a annoncé qu”il nommera un commandant de la police par intérim.

