On la sentait aigrie, désabusée et un peu en retrait. Shelly Yehimovitch a annoncé mardi après-midi son désir de prendre du « recul » par rapport à la vie politique. Elle ne se présentera pas aux prochaines élections. Celle qui fut présidente du parti entre 2011 et 2013 a expliqué qu’il s’agit « d’une décision à motifs personnels », son fils lui ayant conseillé de faire une pause.

Elle s’est dit fière d’avoir contribué à faire voter des lois en faveur de la société mais a regretté l’ambiance politique actuelle « qui traîne en longueur ». Elle a aussi avoué qu’elle ne se sentait plus avoir les forces qu’elle avait autrefois pour combattre en faveur de ses idées.

Shelly Yehimovitch a souligné à l’intention de ses partisans qu’elle n’a pas l’intention d’adhérer à un autre parti et qu’elle soutiendra Amir Peretz du-dehors « pour faire réussir le Parti travailliste ».

Shelly Yehimovitch était députée depuis 2006 après avoir fait carrière dans le journalisme radiophonique. Elle est considérée comme l’une des « recordwomen » dans le domaine des lois proposées – soixante-neuf, la plupart dans les domaines du droit du travail, de l’éthique politique et des questions sociales.

Après son annonce, le président du Parti travailliste Amir Peretz a déclaré: « Je remercie Shelly Yehimovitch pour les services immenses qu’elle a rendus à l’Etat d’Israël. Elle a amené avec elle un discours social-démocrate authentique en faveur de la justice et de l’égalité. Je suis certain qu’elle continuera à influer sur la vie des citoyens du pays même en-dehors de la vie politique ».

Réaction aussi à Meretz qui perd une partisane travailliste favorable à une union entre les deux partis, avec un appel « à reconsidérer sa décision ». Réaction (lucide) d’Issawi Fredj: « Shelly Yehimovitch est l’une des plus vaillantes combattantes de la gauche. Son départ de la vie parlementaire doit constituer un signal d’alarme pour nous car car quelque chose ne marche pas comme il faut à gauche dont les leaders quittent les uns après les autres ».

Photo Miriam Alster / Flash 90