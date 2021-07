Pour la première fois depuis la création de l’Etat d’Israël une députée arabe a été nommée dans la très sensible commission des Affaires étrangères et de la Défense. Après les âpres négociations entre coalition et opposition et au sein de la coalition pour la répartition des postes au sein et la présidence des commissions parlementaires, le Parti travailliste a obtenu qu’Ibtisam Mar’ana devienne membre suppléante permanente dans cette commission.

Depuis 1948, en raison du caractère particulier de cette commission pour la sécurité de l’Etat, il avait un accord tacite, accepté de part et d’autre, en vertu duquel aucun élu arabe ne ferait partie de cette commission, pour des raisons qu’il est aisé de comprendre. Ce gouvernement a franchi le rubicond sur cette « vache sacrée » également. Cette nomination montre d’autant plus le caractère surréaliste de cette coalition lorsque l’on sait qu’avant les élections, les partis Yamina et Tikva ‘Hadashah étaient à la pointe du combat pour faire invalider la candidature d’Ibtisam Mar’ana pour ses diverses déclarations antisionistes incompatibles avec une place de députée à la Knesset. Elle avait été invalidée par la commission électorale mais repêchée ensuite par la Cour suprême, selon une triste tradition bien établie.

La nouvelle nominée a déclaré : « La politique étrangère et de défense de l’Etat d’Israël est aussi la mienne et j’ai le droit comme le devoir, en tant qu’élue, d’en être responsable ».

Cette nomination a provoqué des réactions dans l’opposition de droite. Itamar Ben-Gvir (Hatziyonout Hadatit) a déclaré : « Emily Moatti et sa suppléante Ibtisam Mar’ana, deux députées d’extrême gauche, sont les dernières à devoir obtenir un poste aussi sensible. En faisant entrer dans cette commission celle qui fut porte-parole de Balad et celle qui souhaita de faire raser la ville de Zikhron Yaakov, la prochaine étape sera de nommer Mansour Abbas comme ministre de la Défense. La responsabilité totale en incombe à Naftali Benett qui est en train de mener le pays vers le précipice ».

Miri Reguev (Likoud) : « La nomination d’Ibtisam Mar’ana est une nomination réussie de Yahia Sinwar. Félicitations à Naftali Benett et Ayelet Shaked ! »

Amihaï Shikli (Yamina) a raillé Naftali Benett sans le nommer en rappelant son slogan de campagne selon lequel son gouvernement serait « 10° plus à droite que celui de Binyamin Netanyahou ».

A l’opposé, Vladimir Bliak (Yesh Atid) s’est félicité de la nomination « d’une députée digne et appliquée ainsi qu’une servante fidèle de la population ».

