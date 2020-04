Lors d’une séance de la commission des Finances consacrée jeudi à la stratégie suivie jusqu’à présent et à adopter pour les jours qui viennent, le député Nir Barkat (Likoud) a poussé un « coup de gueule » contre le ministère des Finances qu’il a accusé de « conception erronée » dans sa gestion de la crise du Corona. Celui qui était pressenti au poste des Finances en cas de gouvernement de droite a exprimé sa confiance absolue dans le Premier ministre et dans le ministère de la Santé, mais a estimé que cette confiance s’est au contraire largement effritée dans le secteur économique à cause de la réaction inadaptée du Trésor face à la crise.

Nir Barkat a accusé les fonctionnaire du ministère des Finances d’avoir un « regard comptable » sur les choses et de voir comment l’Etat peut économiser de l’argent, conception valable selon lui en cas de crise « normale » mais pas du tout dans le cas présent. Nir Barkat reproche au Trésor de « radiner » sur les aides directes en argent aux entreprises, entraînant de grands risques de faillite.

S’adressant directement au directeur-général du ministère des Finances Shaï Baabad, l’ancien maire de Jérusalem a dit: « Il y a un mois déjà, je vous avais averti en disant qu’en raison de la gravité de la crise, la solution résidait dans des aides directes en argent aux entreprises, mais vous ne m’avez pas écouté. Aujourd’hui, sur 40 milliards de shekels consacrés à l’aide aux entreprises, à peine 10 milliards le sont sous forme d’aide financière directe. Il faut des montants beaucoup plus élevés pour venir en aide directement à toutes les entreprises, petites comme grandes ainsi qu’aux indépendants. Ce qui m’importe, c’est le million de chômeurs! Où vont-ils retourner après?? Nous devons nous battre pour chaque entreprise tout comme nous luttons pour chaque vie humaine. Il faut impérativement aider directement ces entreprises et ces indépendants, nous battre avec eux. Chaque shekel qui sera versé pour eux évitera des faillites! »

Photo Hadas Parush / Flash 90