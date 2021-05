Coup de Gueule de Daniel Haik, lancé hier sur l’emission Politique, sur I24 news !

Face aux émeutiers anti-juifs de Lod, les mensonges , ca suffit!

Ce coup de gueule ne se rapporte pas à la guerre que mène Israël, ces derniers jours, face au Hamas. Le mouvement terroriste n’a jamais représenté une menace existentielle pour Israël. Par contre, la déchirure du délicat tissu de vie entre Juifs et Arabes à laquelle nous assistons, oui!

Et mon coup de gueule, se rapporte à ces milliers d’émeutiers arabes qui ont provoqué ces dernières nuits, des pogroms surtout à Lod, mais aussi à Ramlé, Akko, et Yaffo. Oui des pogroms, -le mot n’est pas trop fort- au cours desquels ils ont incendié des synagogues, saccagé des yéchivot, brulé des livres de Torah, incendié des centaines de voitures, semé la terreur pendant deux jours au sein de la population juive de ces villes… Ces émeutiers arabes m’ont rappelé ceux qui en octobre 2000, au début de l’Intifada se livraient à une « selection », – là encore le mot n’est pas trop fort-, sur la route du Wadi Ara en Galilée, et vérifiaient si les conducteurs étaient juifs ou arabes, avant de lapider les Juifs .

C’est comme si chaque génération avait ses émeutiers arabes qui agressaient des Juifs: pogroms de Jérusalem et Hébron en 1929, pogrom de Bagdad en 1941; massacre de Juifs à Oran, ma ville natale, en juillet 1962.

Et à chaque génération, ces émeutiers arabes se dressent contre ceux qui étaient jusque-là leur voisin, leur ami juif , parfois même leur associé.

Et à chaque génération, ces émeutiers trouvent un prétexte pour justifier leurs actes abjects: déjà en 1929 sous l’impulsion du Grand Mufti de Jérusalem, le tristement célèbre allié d’Hitler, Hadj Amine El Husseini , le prétexte c’était « El Aska en danger ». Aujourd’hui encore, près d’un siècle plus tard, ces émeutiers arabes dissimulent leur haine viscérale des Juifs, derrière ce prétexte mensonger. Car que cela soit clair: « El Aksa n’est pas en danger ». El Aska est la chasse gardée des agents du Wakf Musulman qui a construit illégalement sur l’Esplanade, 5 mosquées au cours des dernières décennies sans qu’Israël ne proteste contre cette violation.

Aujourd’hui, ce mont du Temple que les Musulmans appellent « El Aksa » est libre d’accès pour les fidèles musulmans mais interdit d’accès pour les fidèles juifs! Alors, il est grand temps de le clamer. Car les mensonges : ca suffit!

En lançant ces émeutes d’une violence inouïe, ces jeunes Arabes israéliens ne comprennent pas qu’ils scient, de leur propre main, la branche fragile sur laquelle ils sont assis. Ils ne comprennent pas qu’ils anéantissent des années d’efforts de rapprochement entrepris par des Juifs et des Arabes de bonne volonté.

Alors oui, tous les Arabes israéliens ne sont pas des émeutiers. Loin de là: beaucoup veulent vivre en paix, mais ce sont les émeutiers qui donnent le ton. Et face à cela, leur leadership reste, dans son immense majorité, terriblement silencieux, terriblement impassible. Comme il en a pris l’habitude, s’il réagit, c’est avant tout, pour rejeter sur d’autres sa propre responsabilité. Et c’est ce qui est effrayant! C’est ce qui a choqué, ces derniers jours, des millions d’Israéliens.

Enfin un mot: il n’y a pas symétrie entre émeutiers de Lod et Akko, et les petits voyous qui ont tenté de lyncher un arabe israélien à Bat Yam. Ces derniers doivent être poursuivis. D’ailleurs cet acte isolé a été unanimement condamné par les autorités israéliennes. Alors non il n’y a pas symétrie: pas dans le nombre d’émeutiers, et certainement pas l’ampleur des pogroms.

Oser faire une comparaison, c’est partager les responsabilités et disculper les véritables coupables.

Oser comparer les deux, c’est se livrer à une autoflagellation déplacée.

Oser comparer, ce n’est pas résoudre le problème c’est le pérenniser!

Daniel Haïk, Politique, I24news