La police a autorisé à la publication le résultat d’un grand coup de filet chez les trafiquants d’armes arabes.

Elle a procédé à l’arrestation de 51 trafiquants et confisqué des dizaines d’armes et d’explosifs ainsi que de l’argent en liquide.

L’opération a été rendue possible par un travail de renseignements et d’infiltration. Un et une agents de la police ont été placés en immersion, pendant plusieurs mois, dans les organisations de crime organisé arabes. C’est grâce aux contacts qu’ils ont noués et aux informations qu’ils ont transmises, que l’arrestation de ces 51 trafiquants a pu être organisée avec succès.

Les agents secrets étaient déguisés et en totale immersion pendant une longue période. Ils sont parvenus à acquérir la confiance des trafiquants à la tête de tout un réseau de blanchiment, d’intermédiaire et de vente d’armes standards et reconditionnées en Israël et dans l’Autorité palestinienne. Ils ont rassemblé des preuves et des enregistrements de transactions réalisées.

Ce matin, le coup de filet organisé a mobilisé plus de 1000 policiers dans tout le pays, dans différents villages arabes. Ils ont trouvé des centaines de milliers de shekels en liquide, 7 véhicules et des armes. Tous les suspects qui ont été arrêtés seront présentés devant un juge.

Le ministre de la sécurité intérieure, Omer Bar Lev a tenu à féliciter les forces de police : »Encore un succès pour la police dans sa lutte contre le crime dans la société arabe. Une action qui est une véritable oeuvre d’art. Je suis admiratif devant cette opération ».

Le chef de la police, Kobi Shabtaï, a indiqué que cette opération, dont il est très fier, est le début d’une révolution qu’il entend mener au moyen de policiers en immersion et que ces méthodes donneront encore d’importants résultats.

Photo : Illustration