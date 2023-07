Que faut-il retenir du 40ème festival international du film de Jérusalem ? Nul doute qu’en préparant ce rendez-vous culturel incontournable, les organisateurs n’avaient pas prévu le timing de son déroulement, à un moment charnière du vote la réforme judiciaire qui divise depuis six mois le pays, et juste avant les vacances parlementaires d’été.

Les onze jours de la manifestation ont en effet coïncidé avec le sprint final du mouvement social contre cette réforme, marqué par une mobilisation inédite, puisqu’au-delà des traditionnelles manifestations du samedi soir à Tel Aviv, s’est rajoutée depuis quelques jours une grande marche vers Jérusalem, avec pour étape ultime un rassemblement devant la Knesset , sorte de pèlerinage aux incroyables effets visuels que peu oublieront.

Ce dimanche 23 juillet , des représentants de toute la population israélienne se sont massés dans la capitale à la suite d’un week-end ponctué par l’hospitalisation du Premier ministre, Binyamin Netanyahou (auquel les médecins ont posé un pacemaker), des déclarations de l’état-major militaire et du renseignement , mais aussi au lendemain de la visite officielle du président de l’Etat hébreu, Itshak Herzog, aux Etats-Unis

Resumé des épisodes précédents.

La cérémonie d’ouverture, jeudi 13 juillet, aura évidemment marqué les esprits avec la projection du film « Golda » , un biopic réalisé par le cinéaste israélien Guy Nativ autour de Golda Meïr pendant la guerre de Kippour, dont on commémorera les 50 ans en octobre. Cette avant-première s’est déroulée en plein air dans l’enceinte de la “piscine du sultan” en présence de Lady Helen Mirren (« The Queen »), l’héroïne du film qui a su trouver les mots pour parler au public israélien (6000 spectateurs), et devant un parterre de célébrités, les autres invités d’honneur de la manifestation, tels Oliver Stone et les frères Dardenne, ainsi que des personnalités politiques à commencer par le Président Isaac Herzog.

Second temps fort du festival, la distribution des prix qui ont récompensé cette année, pour la sélection israélienne, plusieurs films de fiction prenant pour sujet des communautés spécifiques de la population nationale: druze avec « The taste of apples is red», d’Ehab Tarabieh; ultra- orthodoxe avec le film de David Volach, « Daniel Auerbach » (et au cœur d’un documentaire également primé cette année, « The three of us », de Henya Brodbeker); ou encore éthiopienne avec « Under the shadow of the sun », signé Shalom Hager. Des œuvres dont le traitement et l’esthétique acquièrent une portée universelle, qui constituent la signature du septième art israélien dans ses meilleures années.

Autre thème qui a traversé cette sélection , celui des voyages de mémoire en Pologne (dans les camps de la mort), avec « Delegation », d’Asaf Saban, film également plébiscité par le jury, et servant de toile de fond au très sensible long-métrage, «A room of his own », de Matan Yaïr.

Une chose est sûre: les allées de la Cinémathèque de Jérusalem , semblaient plutôt clairsemées, au cours de ce week-end, pour un évènement d’une telle tenue .

Alors que sur la toile, la richesse et la diversité de cette société incroyablement dynamique crevaient l’écran, le défilé des partisans de la démocratie armés de leurs drapeaux et convergeant vers la Knesset ce Dimanche 23 juillet, attirait tous les regards, ravissait la vedette des médias internationaux, stupéfiait les observateurs étrangers.

Et face à cet autre festival pour la défense des valeurs libérales, la nation israélienne retenait encore une fois son souffle.

Nathalie Hamou