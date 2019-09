Il est permis à chaque parti politique d’exhorter les électeurs à accomplir leur devoir de citoyen, et même de voter en leur faveur. Mais la campagne que mène ces derniers jours la municipalité de Tel-Aviv a des relents de corruption électorale de mauvais goût.

Le maire travailliste Ron Huldaï, sachant que le nord de sa ville est un grand réservoir de voix pour la gauche et Bleu-Blanc, et que le taux de participation dans cette zone aura de l’influence sur les résultat final, a décidé d’appâter ceux qui ont l’intention de s’abstenir, surtout des jeunes, avec des moyens des plus contestables.

Dans une campagne d’affichage dans les quartiers nord de la ville, la municipalité propose ni plus ni moins d’offrir des avantages en nature à ceux qui iront voter: places gratuites dans des musées et cinémathèques, entrées gratuites dans les piscines, boissons alcoolisées à pris réduits dans des bars, utilisation gratuite de salles de jeux électroniques, dans des visites guidées gratuites dans la ville etc. Le slogan de la campagne parle de lui-même: “Tu as voté, tu y as gagné!”

Le parti Shass a déposé plainte auprès de la commission centrale électorale pour “discrimination” envers les quartiers sud et modestes de Tel-Aviv, plus enclins à voter à droite et pour Shass. Pareille plainte a été déposée contre la ville de Rishon LeTzion et Shoham, également viviers de voix de gauche.

L’avocat Moshé Arbel, qui représente les requérants a déclaré: “Nous assistons malheureusement à une tentative à caractère pénal de fausser les résultats des élections au profit de la gauche. Il s’agit de trois villes et secteurs dans lesquels la gauche recueille beaucoup de voix et donc, la distribution d’avantages constitue de la corruption au profit de la gauche sur le compte des contribuables”.

Photo Miriam Alster / Flash 90