Alors que le nombre de personnes touchées par le virus en Israël a atteint le chiffre de 82, le Premier ministre a annoncé de nouvelles mesures prises après concertation avec le ministère de la Santé et les divers experts qui travaillent sur cette question. Par ailleurs, l’OMS a officiellement déclaré que le Coronavirus est une « pandémie » (épidémie présente sur une large zone géographique internationale).

Binyamin Netanyahou a expliqué qu’il s’agit d’une combat particulier sur deux fronts: empêcher la maladie de rentrer dans le pays et sur le plan intérieur, éviter au maximum le passage du virus entre les personnes. Il a une fois de plus rappelé qu’Israël se mesure de manière très efficace à ce fléau et que l’excellente santé de l’économie israélienne permet au pays de se mesures de manière plus efficace aux conséquences inéluctables de cette pandémie.

La mesure la plus importante annoncée mercredi soir par le Premier ministre est l’interdiction jusqu’à nouvel ordre des rassemblements de plus de cent personnes si cela n’est pas absolument nécessaire. Il a précisé que cette mesure ne concernera pas les circonstances exceptionnelles liées par exemple à la sécurité du pays, ni les écoles ou les transports publics. Il a également appelé à faire preuve de solidarité inter-générationnelle en protégeant les plus âgés qui sont les plus menacés, notamment en évitant au maximum les visites dans les hôpitaux ou maisons de retraites si ce n’est pas obligatoire.

Le Premier ministre, comme ceux qui se sont exprimés après lui, le vice-ministre de la Santé Yaakov Litzman, le conseiller à la Sécurité nationale Meïr Ben-Chabbat et le directeur-général du ministère de la Santé Moshé Bar Siman Tov, a rappelé au respect strict des consignes d’hygiène élémentaire ainsi que des consignes du ministère de la Santé. Moshé Bar Siman Tov a appelé quiconque constate des signes inquiétants (fièvre, toux, difficultés respiratoires) de rester à la maison.

Tous ont reconnu que ces mesures sont très difficiles et que d’autres mesures viendront encore mais que cela permettra de mieux surmonter passer cette période.

