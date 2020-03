Le Premier ministre Binyamin Netanyahou s’est entretenu par vidéoconférence avec des dirigeants de toute une série de pays européens: Autriche, Chypre, Italie, Bulgarie, Hongrie, Croatie et Roumanie. Il leur a fait plusieurs propositions pour une collaboration dans le combat contre le virus. Parmi elles, l’aménagement d’une aéroport entièrement stérile, vérifié et nettoyé constamment et dont les employés et voyageurs seront soumis à une surveillance stricte. Il a expliqué à ses interlocuteurs que les pays de la planète vont aller vers un isolement progressif et qu’il est impératif de créer ce genre de structures pour sauver les économies. Il a également proposé une collaboration active dans l’échange d’informations scientifiques.

Le vice-ministre de la Santé Yaakov Litzman, le directeur-général du ministère de la Santé Moshé Bar Simantov et le conseiller à la Sécurité nationale Meïr Ben Shabbat assistaient à la vidéoconférence.

Photo Ynet – Bureau du du Premier ministre