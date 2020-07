Le seuil de mille nouveaux malades par jours est en passe d’être atteint. Le cabinet du Corona s’est réuni jeudi pour envisager et proposer au gouvernement de nouvelles restrictions. Les spécialistes du ministère de la Santé suggèrent de réduire à 50 le nombre de personnes dans les salles de fêtes et les restaurants. Plus sévère encore, ils proposent que le nombre de fidèles dans les synagogues soient réduits à 20.

Jeudi matin, des quartiers de Lod et Ashdod ont été placés en quarantaine après que 55 enseignants et élèves d’une école d’Ashdod aient été diagnostiqués positifs au virus.

Lors de cette réunion, le Premier ministre Binyamin Netanyahou a prévenu qu’il n’aura pas d’autre choix de que de décréter de nouvelles limitations minimales pour tenter d’enrayer l’expansion de la maladie, mais que cela se fera sans porter atteinte à l’économie. « Le prix d’une erreur dans la santé ou l’économie peut être très élevé », a prévenu le Premier ministre.

