Conséquence directe de l’opération de vaccination, les unités spéciales de Corona dans les hôpitaux ferment les unes après les autres. Il y a deux mois encore, des convois d’ambulances se suivaient sans cesse pour amener des malades qui devaient souvent attendre dans les couloirs des hôpitaux avant que des lits se libèrent et que des équipes viennent s’occuper d’eux. Les tensions et la frustrations étaient palpables tant chez les familles des malades que parmi le personnel médical débordé. Aujourd’hui, la situation a radicalement changé et les unités du Corona ferment les unes après les autres ou n’accueillent plus que de rares personnes atteintes.

Quelques exemples : durant la journée de mardi, aucun malade n’a été accueilli à l’hôpital Rambam de Haïfa alors qu’au pic de la troisième vague, quinze personnes étaient admises quotidiennement. Durant cette même journée, aucun malade du Corona n’a été admis dans les hôpitaux Assouta d’Ashdod et Meïr de Kfar Saba. Dans les hôpitaux Shiba de Tel-Hashomer et Beilinson de Peta’h Tikva, un seul malade a été admis, contre 20 à 30 quotidiens lors de la troisième vague. Enfin, dans l’hôpital Hadassa de Jérusalem, considéré comme l’un des établissements les plus encombrés du pays durant cette période, seules trois personnes ont été admises mardi.

S’il n’est pas encore possible de dire que le Corona est « derrière nous » et qu’il faut toujours être prudent et notamment continuer à porter un masque, les progrès enregistrés dans le pays sont fulgurants, en grande partie grâce à l’opération de vaccination massive réalisée dans le pays.

Et la vision de la situation qui prévaut actuellement en Europe ne fait qu’amplifier ce succès.

