C’est la première fois qu’un ministre du gouvernement émet une critique à peine voilée sur la manière d’agir du gouvernement face au Corona et notamment sur le retard pris sur la progression de la pandémie. Sur le plateau de la chaîne Hadashot 13, le ministre chargé des relations avec la Diaspora Nahman Shaï a reconnu que si le gouvernement avait écouté l’échelon scientifique et médical y a deux ou trois semaines, le pays ne serait pas dans la situation actuelle. Le ministre a également estimé que la population a davantage confiance dans la parole des experts scientifiques que dans celle les politiciens. « Dès le moment où la population vous fait confiance, vous pouvez avancer » a précisé le ministre. Nahman Shaï a raison, mais cela est surtout vrai pour le gouvernement actuel, et principalement son chef, qui ne savent pas comment convaincre les citoyens de suivre les consignes. L’adhésion d’une population à ses dirigeants et surtout au premier d’entre eux dépend de leur légitimité populaire et de leur leadership.

Photo Miriam Alster / Flash 90