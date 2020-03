Le Prof. Massimo Galli, directeur du Département des maladies infectieuses à l’hôpital Sacco de Milan a évoqué la crise du Corona et l’action menée par les divers gouvernements pour combattre ce fléau. Il a déclaré: « Il y a un seul pays au monde qui se prépare depuis longtemps à ce genre de catastrophes, c’est Israël, qui dispose de l’un des systèmes de santé les plus avancés au monde et qui a donc pu se préparer depuis longtemps à une crise de cette ampleur ».

Ce sont souvent les non-juifs qui reconnaissent la valeur d’Israël et qui de ce fait relativisent les critiques et acrimonies venues de l’intérieur d’Israël et uniquement mues par des motivations de basse politique.

Le Premier ministre Binyamin Netaynahou a partagé cette vidéo et en a profité pour remercier les équipes médicales qui sont quotidiennement au front.

Vidéo:

פרופ' מאסימו גאלי, מומחה למחלות זיהומיות באונ' מילאנו: "יש אולי רק מדינה אחת בעולם שהתכוננה במשך הרבה זמן לכל סוג של אסון: ישראל". תודה לצוותים הרפואיים האלופים שלנו! (קרדיט: יגאל ברבי) pic.twitter.com/74Ln0RrjyB — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) March 18, 2020

Photo Youtube