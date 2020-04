En pleine lutte contre la propagation du Corona, une déclaration surréaliste du député arabe Sami Abu Shahdeh (Balad-Liste arabe unifiée) qui a accusé lundi le Mossad de « voler du matériel médical à l’étranger »!! Lundi matin, le ministre de la Défense Naftali Benett avait rappelé que la concurrence internationale pour l’acquisition de matériel médical, et principalement d’appareils d’assistance respiratoire était extrêmement forte et sans donner de détails, avait indiqué que le Mossad « utilise parfois des moyens agressifs ou rusés pour obtenir le matériel indispensable ».

Il n’en fallait pas plus à ce membre de la cinquième colonne à la Knesset pour attaquer le Mossad et le ministre de la Défense: « Honte à vous Naftali Benett! Nous avions mis en garde contre l’utilisation du Mossad dans la lutte contre Corona et avions prévenu que c’est ainsi que fonctionne une bande organisée mais pas un Etat(…)Un vol est un vol même si c’est le Mossad qui le fait. Cette fois si, l’effronterie israélienne est dangereuse et met des vies en danger »!!!

Pendant que le Mossad et d’autres agences se démènent pour obtenir du matériel médical pour sauver des vies et soigner des citoyens d’Israël, sans distinction, cet individu exécrable préfère attaquer ceux qui aident.

Nous comptons donc sur Sami Abou Shahadeh pour refuser tout soin médical avec du matériel acquis par le Mossad au cas où il était atteint par la maladie, même s’il est rare qu’un virus en infecte un autre.

Photo Facebook