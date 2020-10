[Extrait de votre magazine, Lph New]

Les débuts sont généralement effrayants, les fins sont habituellement tristes, mais c’est pour tout ce qu’il y a entre les deux que la vie mérite d’être vécue.

Rien ne va plus, or les jeux ne sont pas faits. Nos yeux et notre cœur ne font que monter et descendre, sans répit aucun, un peu la nuit, et encore. On va finir par rêver de cette période qui n’en finit plus, Corona time.

J’étale mon jeu : USA, France, Israël, médias… À vous de jouer !

À la découverte de l’Amérique !

Tout est possible, et l’on espère que les sondages vont nous conforter une fois de plus dans ce que l’on savait déjà : ils se trompent toujours. Sur la dernière ligne droite avant le 4 novembre, Trump semble avoir repris son souffle. Le COVID-19 en a fait un homme neuf, un nouveau-né prêt à nous surprendre, comme en 2016. Prions pour ne pas nous réveiller avec Biden, et surtout son aile gauche, même si je ne doute pas que quoi qu’il en soit, nous saurons quand même nous en tirer – il ne peut être pire qu’Obama.

Ah la France !

Macron a du pain sur la planche. La deuxième vague sur la tête, le monde arabe contre lui, et le terrorisme fait maison. Le voilà mis au pied du mur, à l’instar de l’ami Donald. Deux attitudes sont possibles sous l’épée de Damoclès : rester tétanisé et mourir, ou bien faire émerger des forces intérieures inconnues, et vivre. Les Français l’attendent au tournant. Il est temps, après cette décapitation abominable mais prévisible, d’agir enfin contre les forces du mal qui jubilent en observant…

Lire la suite sur Cafeyn.co

Cliquez ici pour vous abonner !