Le ministre de l’Energie Youval Steinitz, qui a été président de la commission ministérielle du Corona, propose une mesure forte afin de stopper la remontée en flèche du nombre de personnes atteintes du Covid 19. Il appelle cela « blocus respirant », c’est à dire un blocus total de la population avec arrêt total des rassemblements – sauf pour le travail – durant dix jours. Le ministre estime qu’il vaut mieux prendre des mesures plus radicales aujourd’hui afin de pouvoir mieux gérer l’avenir et notamment reprendre les échanges commerciaux et touristiques avec l’étranger. Il estime que la poursuite de la déconnexion d’Israël d’avec le reste du monde constitue l’un des plus grands dangers pour l’industrie et l’économie du pays.

Youval Steinitz reconnaît qu’une erreur a été commise en relâchant les limitations sociales trop vite et d’un coup. Il a loué le Premier ministre qui a eu l’honnêteté de reconnaître que des erreurs avaient été commises sur ce plan et rappelé que Binyamin Netanyahou a lui-aussi prévenu qu’en cas de poursuite de la remontée de la courbe, il n’y aura pas d’autre alternative que de réinstaurer un nouveau blocus dans la sphère publique.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90