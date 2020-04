Le ministère de la Santé a publié les chiffres du Corona samedi 4 avril 2020 à 20h30: (chiffres approximatifs)

Nombre de personnes atteintes actuellement: 7350(*) dont: Légers : 7059; Modérés : 165; Graves: 126 (dont 108 sous appareil respiratoire)

: 458 Personnes décédées: 43

(*) Le chiffre officiel fourni par le ministère de la Santé est un plus plus important que celui indiqué plus haut car il inclut toutes les personnes atteintes jusqu’à présent y compris celles qui ont déjà guéri.

Photo Olivier Fitoussi / Flash 90