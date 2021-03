Un groupe d’israéliens (juifs) a saisi la Cour pénale internationale de la Haye contre le Premier ministre israélien, l’accusant d’avoir violé le « Code de Nuremberg » dont l’un des articles interdit les expériences médicales sur des êtres humains. Ces requérants considèrent que l’opération « forcée » de vaccination avec les avantages accordés aux personnes vaccinées pour un retour à une vie normale est assimilable à une expérience médicale effectuée sur des êtres humains !

Ce groupe qui s’appelle « Gens de vérité » est principalement composé d’avocats et de médecins qui se disent « inquiets ». Ils considèrent que le Premier ministre et le ministre de la Santé ont lancé l’opération de vaccination mais n’ont pas expliqué à la population…qu’elle participe à une « expérience médicale à grande échelle » et que la population aurait dû être consultée auparavant en vertu de ce Code de Nuremberg.

Cette saisie n’a que peu de chances de succès mais elle est particulièrement odieuse dans le parallèle qu’elle établit, sachant que ces citoyens israéliens accusent le Premier ministre Binyamin Netanyahou d’avoir violé le code éthique de Nuremberg qui avait été introduit lors du procès du même nom à cause des horribles expériences réalisées par les médecins nazis sur les déportés.

Photo Yossi Aloni / Flash 90