Cela paraissait encore loin lors de la première vague du Corona, mais les fêtes juives de Tichri se profilent à l’horizon et l’on se demande si le triste scénario de Pessah et Yom Haatsmaout ne va pas se reproduire! Selon le journal Israël Hayom, le ministère de la Santé préparerait un plan selon lequel les fêtes de Roch Hachana à Soucot se dérouleraient également dans le cadre strict de la famille nucléaire uniquement. Cette option serait sérieusement envisagée après consultations avec le sommet du ministère de la Santé et des spécialistes de la Santé publique.

Aucune décision n’a encore été prise, en raison de la fluidité de la situation, mais il s’agit d’une option qui sera sérieusement prise en compte si la courbe de la maladie poursuit sa remontée durant le mois d’août, comme le craignent de nombreux Etats ainsi que l’Oms.

Ce qui pourrait pousser les preneurs de décisions dans cette direction est aussi le fait que les études indiquent qu’une part non négligeable des contaminations se fait dans les maisons, lors des réunions familiales élargies. Au ministère de la Santé on craint que les fêtes de Roch Hachana et de Souccot ne deviennent des multiplicateurs de propagation, notamment à cause de la présence de nombreuses personnes âgées à table.

