La cause exacte de la diffusion mondiale du Corona reste toujours aussi mystérieuse ce qui laisse le libre-cours à toutes les spéculations : erreur humaine? Disfonctionnement? Tentative de déstabilisation mondiale? L’Empire du Milieu étant aussi celui du secret, les autorités chinoises ont elles dit toute la vérité sur ce qui s’est passé dans les laboratoires de Wuhan ?

On en saura peut-être un peu plus avec un rapport très sévère envers la Chine qui a été élaboré conjointement par les services secrets de cinq pays et qui est arrivé aux mains du quotidien australien « The Daily Telegraph ».

Ce rapport de quinze pages émanant des agences américaine, britannique, australienne, canadienne et néo-zélandaise décrète notamment que la Chine a délibérément détruit des preuves dans les laboratoires, a « fait taire » des médecins qui voulaient avertir du danger et a refusé de fournir des échantillons aux scientifiques internationaux qui travaillent sur un vaccin contre le Corona. Le rapport accuse aussi Pékin d’avoir nié dans un premier temps la transmission du virus entre êtres humains, ce qui a entraîné la mort de dizaines de milliers de personnes au début de la pandémie et aussi d’avoir dissuadé de nombreux pays à fermer leurs frontières alors que le Chine elle-même avait pris ces mesures. A ce propos, le rapport indique aussi que l’OMS s’est basée avec un excès de confiance sur les informations fournies par les Chinois, notamment avec cette note du 14 février: « D’après les premières enquêtes auprès des autorités chinoises, il n’a été trouvé aucun élément permettant de prouver que le virus du Corona détecté à Wuhan se transmet d’une individu à l’autre »…

Les cinq agences de renseignements accusent aussi la Chine d’avoir censuré dès le 31 décembre des informations quant à la propagation du virus. Elles soupçonnent le gouvernement chinois d’avoir exercé des pressions sur la virologue de réputation mondiale, Dr. Shi Zhengli, qui avait dans un premier temps affirmé avoir décelé le virus Covid19 dans son laboratoire avant de se rétracter.

Photo Pixabay