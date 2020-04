Une fois n’est pas coutume, la « direction » des terroristes arabes détenus dans le centre pénitentiaire « Gilboa » a écrit deux lettres qui méritent d’être citées. L’une entendait remercier les services pénitentiaires de l’établissement pour les efforts déployés afin d’empêcher le virus du Corona de se propager parmi les détenus, et l’autre, adressée à l’Autorité Palestinienne pour lui demander de cesser de diffuser des « fake news » sur de soi-disant mauvais traitements ou du laisser aller délibéré de la part des services pénitentiaires.

Dans la première, ils remercient les services pénitentiaires « pour les efforts déployés et les mesures régulières prises dans le but d’empêcher l’intrusion du virus dans le centre pénitencier, notamment au moyen de désinfections, mesures d’hygiène obligatoire, interdiction de contacts physiques entre détenus et personnel etc ». Les signataires expriment aussi leur désapprobation face à des mouvements de protestation de certains détenus face aux mesures prises par le centre pour empêcher la contamination. « Nous ferons tout ce qui est nécessaire pour lutter ensemble pour barrer la route au virus et nous ne causerons pas de problèmes aux services pénitentiaires durant cette période », écrivent-ils aussi.

Dans une autre lettre, cette-fois-ci adressée à l’Autorité Palestinienne et notamment au responsable du « Foyer du prisonnier », Kadura Farès, ils écrivent: « Nous vous demandons d’être sensibles et prudents face à vos déclarations et publications concernant les centres pénitentiaires en Israël car il y a eu récemment de nombreuses fausses informations(…)Nous vous demandons instamment d’êtres fiables, de tenir compte de la sensibilité des détenus et de leurs familles et de ne pas diffuser des informations avant de les avoir vérifiées ».

En fait, il s’agit d’une politique délibérée de la part de l’AP et des associations qui défendent les terroristes détenus en Israël. Hormis l’accusation moyenâgeuse de diffusion délibérée du Corona par Tsahal dans la population arabe, l’AP veut faire croire que les terroristes détenus dans les prisons israéliennes sont abandonnés à leur sort face au Corona, ou pire, seraient volontairement exposés au virus. C’est ainsi par exemple, que les médias sous contrôle d’Abou Mazen avaient annoncé que quatre détenus de la prison de Meggido avaient contracté le virus à cause d’interrogatoires du Shin Bet, qu’un autre détenu s’était immolé par le feu dans la prison de Nafha pour protester contre « le manque de soins médicaux de la part des services pénitentiaires », ou encore que dans le centre pénitencier « Gilboa » les geôliers avaient fait une descente brutale contre des détenus afin « d’effectuer des tests cruels, invasifs et provocateurs ».

Un nouvel épisode dans la propagande mensongère de l’Autorité Palestinienne dans le cadre de sa campagne de délégitimation d’Israël. Il est fort à parier que tous les prisonniers détenus dans les prisons du Moyen-Orient envient le sort de leurs « collègues » des prisons israéliennes. Et encore plus dans la période actuelle…

Photo Flash 90