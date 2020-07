Le nouveau responsable de la gestion du Corona, Prof. Rony Gamzou, a donné sa première conférence de presse pour présenter son plan global. Avant lui, le Premier ministre, le ministre de la Défense et le ministre de la Santé ont pris la parole. Binyamin Netanyahou a résumé le plan en un seul mot : « Ensemble », la condition sine qua non pour la réussite de ce plan. Il a précisé qu’il ne s’agit pas uniquement de la collaboration entre la population et les preneurs de décision mais aussi au sein de la classe politique, et il a appelé tous les acteurs à soutenir ce plan. Parmi les autres présents, le vice-ministre de la Santé Yoav Kich, le directeur-général du ministère de la Santé Hezi Lévy et pour la première fois Sharon Elroï, qui vient d’être nommée responsable du département de la Santé publique au ministère de la Santé en remplacement de Prof. Sigal Sadetzki.

Le ministre de la Défense a insisté sur le rôle croissant de Tsahal et notamment de la Défense passive dans le combat pour briser la chaîne de la contamination.

De son côté, le ministre de la Santé a souligné l’importance de la participation de tous au combat contre le Corona.

Prof. Gamzou : « Plus de blocus inutiles »