Après la décision prise par le Premier ministre quant à l’utilisation de moyens technologiques digitaux pour le traçage des personnes malades du Corona, Gaby Ashkenazy, qui préside la commission des Affaires étrangères et de la Défense s’est empressé de dénoncer « une décision prise à la va-vite et de manière dérobée au milieu de la nuit » Il a exigé une séance spéciale sur la manière dont le Premier ministre a agi!!!

Binyamin Netanyahou a réagi en soulignant que le pays vit une situation d’urgence qui nécessite des moyens extrêmes et des décisions rapides, ceci dans le seul but de sauver des vies humaines. « Un délai de quelques heures dans l’utilisation de ces moyens peut entraîner la mort de nombreuses personnes car le virus se répand très vite » a insisté le Premier ministre qui a expliqué qu’en raison de la lenteur des discussions en commission des Affaires étrangères et de la Défense il avait préféré prendre la décision sans tarder, à la demande du ministère de la Santé et avec l’accord unanime du gouvernement et celui du conseiller juridique du gouvernement Avihaï Mandelblit.

Le Premier ministre a aussi rappelé que cette mesure dérogatoire ne durera que 14 jours lors desquels la commission des Affaires étrangères et de la Défense pourra faire valoir toutes ses remarques sur l’utilisation de cette méthode.

Le président de Bleu-Blanc, Benny Gantz, décidément « bien inspiré » s’est joint aux critiques de Gaby Ashkenazy: « Nous nous trouvons dans une période exceptionnelle dans laquelle il faut hélas employer des moyens exceptionnels pour sauver des vies. Cela dit, il est interdit de procéder à cela de manière impulsive et sans supervision. Bleu-Blanc exigera que la commission des Affaires étrangères et de la Défense , la sous-commission spéciale chargée du Corona, la commission des Finances et d’autres commissions puissent fonctionner afin de superviser ces mesures et approuver les mesures à venir ».

Yoav Galant virulent

Le ministre Yoav Galant (Likoud) a vivement réagi à l’attitude de Bleu-Blanc et particulièrement de Gaby Ashkenazy: « Nous sommes en situation de crise qui exige des décisions importantes dans un laps de temps très court. Le gouvernement agit en conformité avec la loi et a toute autorité pour protéger les citoyens du pays de la meilleure manière. Les leçons de morale sur l’action du gouvernement de la part de celui qui a fait espionner un ministre de la Défense et des officiers de Tsahal de la manière la plus illégale qui soit et comme le dernier des malfaiteurs constitue un nouveau pic d’hypocrisie et de mensonge ».

Yoav Galant fait référence à l’Affaire Harpaz, dans laquelle était également impliqué Gaby Ashkenazy. Cette affaire avait barré la route à Galant, candidat d’Ehoud Barak au poste de chef d’état-major, entraînant alors la nomination d’un candidat imprévu, Benny Gantz.

