Le prof. Yonathan Halévy, directeur de l’hôpital « Shaarei Tzedek » à Jérusalem a exprimé un certain optimisme au vu des chiffres sur le Corona : « On observe une baisse générale du nombre de nouveaux contaminés au niveau national, et chez nous, le nombre de patients en état grave est en baisse, y compris chez ceux qui sont atteints par la variante du Covid19. Ceux qui se font vacciner ne risquent plus d’être gravement atteints, car le vaccin est efficace. Si tout le monde se fait vacciner, nous remporterons la victoire sur le Corona ».

En 24h, le nombre de cas supplémentaires a été de 5536, le taux de dépistages positifs est descendu à 7,3 sur cent tests effectuées et le facteur de multiplication de contamination est désormais passé en-dessous de 1 (0.91). Par ailleurs, le nombre de malades en état grave est redescendu au-dessous de 1000 (982) dont 295 sous assistance respiratoire.

Photo Yossi Zamir / Flash 90