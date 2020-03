Le Premier ministre a annoncé jeudi soir une nouvelle décision destinée à enrayer la progression du virus dans la population: un décret de situation d’urgence concernant les déplacements, avec interdiction faite aux citoyens de sortir de chez eux si ce n’est pas obligatoire, mais cette fois-ci, en tant que directive contraignante. Binyamin Netanyahou a indiqué que le gouvernement allait légiférer dans les heures qui viennent afin de donner compétence aux forces de l’ordre d’assurer l’exécution de ces nouvelles directives de manière très sévère.

Les exceptions à l’interdiction de quitter son domicile sont: se rendre sur son lieu de travail, acheter de la nourriture ou des médicaments, aller chez les médecin, se rendre à un enterrement d’un très proche ou aller accompagner/aider une personne âgée au malade. Et dans toutes ces configurations, le Premier ministre a insisté sur le respect des mesures d’hygiène et de distanciation sociale.

Cette mesure aura effet durant sept jours dans un premier temps.

Binyamin Netanyahou a une nouvelle fois insisté sur l’importance de la responsabilité individuelle et sociale de chacun qui sera le gage de la victoire sur ce fléau. Il s’est réjoui que la maladie n’ait pas encore fait de victime en Israël tout en prévenant que ce scénario était probable. Avec gravité, il a demandé à la population de voir les images en provenance d’Italie ou d’Espagne où les personnels médicaux s’occupent aussi du transport de dizaines voir de centaines de morts chaque jour.

En remerciant la population pour les efforts faits dans le changement drastique de mode de vie, il a évoqué un moment très émouvant qu’il a vécu avec son épouse Sarah durant la journée de jeudi: la cérémonie de mariage de l’une des employées du bureau du Premier ministre – à sa demande – dans la cour de la résidence de la rue Balfour à Jérusalem. La ‘houpa était célébrée par le Grand rabbin d’Israël rav David Lau et en présence d’un nombre très restreint de personnes.

Revenant sur la situation mondiale, Netanyahou a ensuite rappelé qu’il y a une pénurie mondiale de médicaments, matériels de protection et de dépistage, et que près de 200 pays se « bousculent » pour s’approvisionner. Il a souligné que le ministère des Affaires étrangères, le ministère de la Défense, le Shin Bet et le Mossad s’affairent avec succès à acquérir ses produits et que ses relations personnelles avec certains dirigeants aident aussi en cela. Binyamin Netanyahou a estimé que 3.000 tests quotidiens de dépistage seront effectués d’ici quelques jours et qu’il a donné instruction pour arriver à 5.000 tests quotidiens une semaine plus tard ce qui placera Israël parmi les pays en pointe mondiale.

Le Premier ministre a ensuite rappelé le héroïsme des pionniers de l’Etat qui ont combattu les maladies et les difficultés mais qui par foi et détermination ont vaincu. Et pour conclure, il a cité l’exemple des Juifs de l’époque du 2e Temple qui combattaient les uns contre les autres alors que Rome était aux portes de Jérusalem. Il a ainsi appelé une nouvelle fois à « unir les forces » et Bleu-Blanc à venir « porter le brancard » avec le Likoud pour le bien de tout le pays. « Nous agirons ensemble et nous dirigerons ensemble afin de sauver le peuple et le pays », a-t-il dit.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90