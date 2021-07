(Traduction : Dr. Michaël Wolf)

Le ministère de la Santé a annoncé de nouvelles mesures qui prendront effet dès le jeudi 29 juillet 2021 :

Retour de l’application du Tav Yarok.

A partir du 29 juillet, la réglementation du Tav Yarok sera appliquée pour tous les endroits ouverts ou fermés de plus de 100 personnes.

A partir de 12 ans les entrées ne seront plus autorisées que pour les vaccinés, les « personnes guéries » et ceux présentant un test négatif.

Concerne :

✔️ Les événements culturels et sportifs

✔️ Les hôtels et attractions touristiques

✔️ Les salles de sport

✔️ Les restaurants, les bars, les cafés

✔️ Les salles de conférence

✔️ Les lieux de prières

Ne concerne pas :

〽️ Les magasins

〽️ Les canyonim

〽️ Les piscines

〽️ Les musées

〽️ Les bibliothèques

〽️ Les parcs nationaux

Jusqu’au 8 août les non vaccinés pourront entrer dans ces lieux en présentant une PCR réalisée en kouppat holim ou via le Pikud Haoref (Défense passive), le test est gratuit et est valable 72h

A partir de 8 août l’entrée dans les lieux sous Tav Yarok ne seront autorisés que sur présentation d’un test rapide réalisé dans les dernières 24h et aux frais de la personne (de plus de 12 ans)

.

Pour rappel, ce règlement s’applique déjà pour tous les lieux fermés de plus de 100 personnes, le test étant gratuit pour les moins de 12 ans.

Photo Miriam Alster / Flash 90