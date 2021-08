A la veille de la rentrée scolaire et les risques de contamination qu’elle comporte, les chiffres de la propagation du virus battent de nouveaux records avec plus de 11.000 cas dans les 24 dernières heures. Ces données, tout comme celles de la mortalité et du taux de personnes contaminées sur cent personnes testées, inquiètent beaucoup les spécialistes de la santé. Le Prof. Eli Wachsman, de l’Institut Weitzmann, qui a assisté lundi à la réunion du cabinet du Corona, a déclaré mardi qu’il aurait fallu repousser la rentrée scolaire car selon lui, la combinaison du retour des élèves et les fêtes de Tishri est un mélange très dangereux pour la propagation du virus. Il a également souhaité une décision forte concernant les rassemblements, estimant que la vaccination ne suffit pas à elle seule.

La Prof. Sharon Elroï-Preiss, directrice du département de Santé publique au sein du ministère de la Santé a elle aussi exprimé sa vive inquiétude ainsi qu’une certaine déception : « Je ne suis pas tranquille face à ce qui se passe. Nous voulons que les enfants reprennent une routine mais je suis inquiète de la combinaison de tous les facteurs. Il y a eu 526 décès au mois d’août (…) Je suis inquiète et nous faisons tout pour réduire cela. Nous avons demandé une restriction dans les rassemblements, mais c’est le cabinet qui prend les décisions ».

Photo Yonatan Sindel / Flash 90