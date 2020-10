Sans stigmatiser un secteur de population très hétéroclite malgré les apparences, force est de constater que la population orthodoxe est relativement plus touchée par la contagion du Covid19 que d’autres groupes. D’après les données démographiques, le pourcentage des orthodoxes dans la population globale est de 12%. Or la part de personnes gravement atteintes ou dans un état critique dans cette population est de 15% du nombre de malades et celle de la mortalité, de 12% du nombre de malades. Selon les spécialistes de santé publique, ces chiffres auraient dû être bien plus bas du fait que la pyramide des âges dans la population orthodoxe montre une nette majorité de personnes jeunes, moins sujets au virus. Seuls 3% de la population orthodoxe est âgée de 65 ans et plus, ce qui aurait dû entraîner des chiffres bien inférieurs à la moyenne nationale.

Selon la Prof. Ronit Calderon-Margalit, spécialiste de la Santé publique à l’Université hébraïque de Jérusalem, le taux de mortalité et de cas graves dans la population orthodoxe touchée est trois fois plus important que dans la population globale.

Les statistiques sont similaires dans la population arabe israélienne, qui représente 21% de la population globale mais dont le taux de cas graves atteint 25% et de mortalité, de 16% du total des personnes contaminées.

Rappel : ces pourcentages représentent le nombre de cas graves ou de décès par rapport au nombre de personnes atteintes du Covid19 dans ces deux secteurs de population, et non par rapport à leur population totale.

Photo Nati Shohat / Flash 90